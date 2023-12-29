大飲（1213）28日法說指出，受工廠停工及產品預防性自主下架回收影響，今年營收嚴重衰退，加上各項原物料大幅調漲，導致生產成本增加，造成營業利潤衰退與損失；唯近期，蘋果西打鋁罐330、寶特瓶600等二產線產品復工，且恢復上架銷售，期待明年營收可恢復正常，大飲董事長蘇芸樂表示，明年努力拚高營收、高成長。
老牌食品廠大西洋飲料（大飲）因生產蘋果西打出現不明沉澱物，從5月遭桃園衛生局要求停工，停工產線占營收99％。且由於無法復工，一度爆出積欠員工薪水，大飲已處分七筆不動產，投入營運，第三季認列逾3,000萬元業外收入，讓每股虧損收歛到0.66元，惟累計前三季營收1.08億元，相對去年同期僅剩三分之一，稅後淨損仍達9,689萬元，每股虧損1.71元，並高於去年全年淨損1.34元。
大飲表示，目前超市及量販店通路規模，占飲料市場達65％，公司將提升產品行銷活動力因應，維持營收穩定成長，便利商店規模占飲料市場也有約25％，將採新品策略擴大規模。受到大型量販店、超市、超商通路強勢的競爭影響，銷售成本逐年增加，通路市場逐年改變與整合，公司也將提升行銷及新產品投入，創造邊際效益。
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