王品（2727）擴大外食商機，再創韓式烤肉新品「金咕韓式原塊烤肉」，首店28日開幕，是王品台灣事業群第27個品牌。

王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，等通過市場考驗，「金咕」預計五年內開出11家店。

今年截至11月底，王品全台共335家店，含「金咕」全年淨增32家。繼「金咕」之後，王品新創中餐品牌「朝粥幫」，首店將插旗台北市南京東路一段，預計明年2月開幕營運。王品明年目標釋將新增30至50家店，並持續創新品牌。

吳憲政表示，去年台灣燒肉市場消費規模逾100億元，其中日式燒肉約占73％，韓式燒肉占27％。在韓劇帶動下，餐飲市場興起韓流，韓式料理在台灣逐年成長。目前國內餐飲市場韓式燒肉缺少連鎖規模和指標性品牌，顯示仍有發展空間，王品決定搶進韓式燒肉市場。

繼「原燒」、「 肉次方」與「最肉」之後，「金咕韓式原塊烤肉」是王品第四個燒肉品牌，也是王品集團繼「就饗」、「旬嚐」精緻鍋物之後，今年新創第三個品牌。

開在台北西門町鬧區的「金咕韓式原塊烤肉」首店，保留韓式烤肉道地餐點、口味和吃法，主打「國產豬五花三吃」及「全程代烤服務」，位在知名滷味「老天祿」旁的二、三樓，是王品在西門商圈第五家門店，步行五分鐘距離內還有「肉次方燒肉放題」、「初瓦韓式料理」、「嚮辣和牛麻辣鍋」和「尬鍋台式潮鍋」。