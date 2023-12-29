三大法人28日只有外資繼續掃貨193億餘元，但投信及證券自營商共賣超75億餘元，合計共買超118億元，法人鎖定大型電、金股大買，尤其中信金（2891）、華邦電（2344）及鴻海（2317）目由外資及投信同步大力最受關注。
統計三大法人在2023年封關倒數前一天，即12月28日買超台股前15高個股，包括中信金、華邦電、友達、開發金、鴻海、台積電、玉山金、宏碁、台新金、新光金、國泰金、仁寶、元大金、華南金、長榮航等，買超都有各達7,000張以上至2.2萬張。
但其實與其說是三大法人買超，倒不如說主要是來自於外資著力，甚至有些個股出現自營商大倒貨；中信金、華邦電及鴻海由外資及投信雙資齊加碼，尤其華邦電更獲得三大法人同步加碼，以投信買超逾1萬張最多，另外資買超3,300多張及自營商買超逾4,800張。
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