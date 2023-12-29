射頻暨測試廠耀登科技（3138）供貨美系筆電品牌大廠多天線模組，該美系客戶為耀登近兩年天線產品成長主要動能，明年全球筆電市場出貨看好成長，加上該公司越南廠近期加入量產後，明年將對營運具顯著貢獻，有利明年營運持續成長。

耀登科技近年因切入低軌衛星供應鏈受到市場關注，但該公司目前主要營運重心仍是以天線業務、代理設備業務與測試驗證業務的耀睿，三大主要業務為主，其中，天線模組更是以供貨美系品牌大廠為主，明年在全球AI PC出貨看好下，市場法人也看好該公司明年在筆電天線的出貨成長空間。

耀登天線模組主要供美系筆電品牌大廠，該美系客戶為耀登近兩年天線產品成長主要動能，據了解，該客戶占耀登的營收比重高達約五成水準，而耀登目前在該美系品牌廠供應鏈中供貨比重則約二成，市場法人預期，明年耀登在供應鏈的比重可望提升至挑戰三成水準，再加上明年全球筆電出貨看成長，預料該業務將是耀登明年重要營運成長動能。

此外，耀登越南廠已開始量產出貨，目前有三條產線，產能正配合客戶逐步增加，主要供應天線模組所需，包括電競、工控、軍規等高階產品皆有開發導入，預期明年越南廠可望隨著市場需求逐步提升營運貢獻。