射頻暨測試廠耀登科技（3138）供貨美系筆電品牌大廠多天線模組，該美系客戶為耀登近兩年天線產品成長主要動能，明年全球筆電市場出貨看好成長，加上該公司越南廠近期加入量產後，明年將對營運具顯著貢獻，有利明年營運持續成長。
耀登科技近年因切入低軌衛星供應鏈受到市場關注，但該公司目前主要營運重心仍是以天線業務、代理設備業務與測試驗證業務的耀睿，三大主要業務為主，其中，天線模組更是以供貨美系品牌大廠為主，明年在全球AI PC出貨看好下，市場法人也看好該公司明年在筆電天線的出貨成長空間。
耀登天線模組主要供美系筆電品牌大廠，該美系客戶為耀登近兩年天線產品成長主要動能，據了解，該客戶占耀登的營收比重高達約五成水準，而耀登目前在該美系品牌廠供應鏈中供貨比重則約二成，市場法人預期，明年耀登在供應鏈的比重可望提升至挑戰三成水準，再加上明年全球筆電出貨看成長，預料該業務將是耀登明年重要營運成長動能。
此外，耀登越南廠已開始量產出貨，目前有三條產線，產能正配合客戶逐步增加，主要供應天線模組所需，包括電競、工控、軍規等高階產品皆有開發導入，預期明年越南廠可望隨著市場需求逐步提升營運貢獻。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：