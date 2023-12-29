量測設備業者固緯電子（2423）28日法說會時指出，2024年因有新產品問世，及海外市場將加碼行銷和業務力道，預期2024年營運朝向正向樂觀成長發展。未來也將積極評估併購具備合併綜效的公司。
固緯目前主力產品為電源供應器，其他的產品還包括量測儀器、環境設備，以及示波器等。對於未來新興的電動車、新能源，也不會錯過。
固緯電子2024年規劃推出新產品，第一季預計有大功率的交流電產品，下半年也有大功率的直流電產品，未來在電源及負載等產品線，將推出雙向電源產品。
固緯電子目前所看好的產業為電池、汽車、電動車及電源。在市場方面，目前已在東南及新興市場已有布局，展望2024年，預計在印度、東南亞市場、德國等地，將加碼行銷及業務的力道。
目前固緯電子在全球已有9個百分之百持有的子公司，全球已打進80個國家，擁有400個通路據點。也因為全球多點布局，因此，較不受單一市場變動因素而影響營收。
2012年及2020年時，固緯電子分別在日本及台灣購併公司，此兩個併購案，帶來相當好的合併綜效。展望未來，固緯希望積極尋求購併標的，不論是從上下游垂直整合角度可望帶來效益的，或是從產品水平延伸且具備綜效者，均在考慮之列。
固緯電子今年前11月營收27.04億元，年增3.05％，前三季每股稅後純益1.95元，低於去年同期的2.06元。目前客戶包括有華碩、台達電、微星、仁寶、微軟、Google等。
該公司主要產品線的毛利率分別為，電源供應產品為51～52％、量測儀器約55％、環境設備測量約37～38％，示波器為45～48％。
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