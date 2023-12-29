鑽石（6901）轉投資報喜，地天泰農業生技與印尼環富國際集團，28日簽署有機廢棄物處理廠建置啟動合作案，環富國際預計陸續投資1億美元，導入地天泰技術，預計每年至少可為印尼減少約2億公斤碳排放。
此合作案將運用地天泰研展的「有機廢棄物酵素快速處理技術」，承攬印尼雅加達市果菜市場有機廢棄物處理，28日簽署為第一階段的採購合約。
據了解，28日來台見證簽約儀式的印尼官員，包括印尼投資環境開發副局長、農業工業總局長、農業基礎設施總局長等率領的代表團。印尼環境部長也將在近期來台，與地天泰農業生技商討，擴大「有機廢棄物酵素快速處理技術」於印尼市場的應用。
印尼環富國際集團預計將陸續投資1億美元，導入地天泰農業生技的技術，解決印尼無法以友善環境方式處理大量有機廢棄物的問題，預計每年至少可為印尼減少約2億公斤碳排放。
鑽石總經理鄭淑玲表示，地天泰也是提供減碳方案的新興綠色科技公司，除協助解決有機廢棄物產生的環境問題，同時獲得可供交易碳權，地天泰在營運逐步成長後，有計畫進入資本市場。
地天泰是鑽石投資培育的農業生技公司，創辦人中央研究院院士楊秋忠發展的「有機廢棄物酵素快速處理技術」，是全球唯一能在3小時內將有機廢棄物轉化成有機肥，可標準化、大量處理有機廢棄物的創新技術。
有別於焚燒、掩埋或耗時3～6個月傳統微生物堆肥方式，地天泰技術能快速且工業化處理有機廢棄物，轉化為有機肥料，也適用聯合國CDM的AMS-III-F減碳方法學，每處理一噸有機廢棄物大約可獲得200～450公斤CO2當量的碳權，累積碳權的效益是種樹的3,000倍以上。
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