看好降息投資商機，債券ETF今年受益人不斷衝高。法人指出，12月美銀全球經理人調查顯示，9成比例認為再升息機率已不高，且看好債券明年表現，對債券的配置提升至淨20％加碼，是自2009年3月以來最高。國內也有大批投資人搶進卡位，其中，元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）受益人今年暴增11萬人以上。
元大美債20年ETF研究團隊說明，債券ETF至12月22日受益人突破110萬人，其中人氣最高首推元大美債20年，12月25日剛送追加第十次，今年來受益人增加已增加超過18萬人，來到23.5萬人，是同類型美債20年ETF產品之首，占債券ETF受益人數23.5％。看好債券市場者，長天期的債券投資組合，價格對於降息反應愈大，可留意長天期的債券ETF產品。
國泰投信指出，目前市場中的債券ETF超過80檔，今年前11月規模從1.2兆元成長至1.8兆元，大幅增加6,244.47億元，建議投資人從三大面向選擇最適合自己的類型來作投資布局，第一是投資目的，債券投資具有較低風險、穩定領債息的多重優勢，今年因遇到數十年難見的債券價格低點，許多人投入債市，更是為了要賺降息循環前，債券價格可望大幅度上揚的資本利得，想賺資本利得的投資人，首選長天期美債，以國泰20年美債ETF為例，指數平均有效存續期間約17年，代表殖利率下降1％，價格有機會上漲17％，許多投資人即看好若明年開始降息，資本利得將相當驚人。
群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，隨著升息循環邁向尾聲的方向仍未改變，但市場仍有不確定性須提防之下，而美國為全球最大的經濟體，信用評等為最高的AAA，具高度對抗風險特質，視為安全性最高的投資工具。回顧過往當市場面臨重大黑天鵝事件時，資金紛紛跑到美國公債避險，故目前長天期美國公債殖利率處於近十年最高點，布局於長天期美債ETF不僅短線可滿足避險需求，後續也有機會掌握聯準會降息的價差。
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