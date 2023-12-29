原本淨值走勢蹣跚的房地產股票基金（含REITs）近月績效明顯翻轉，據晨星基金統計，截至12月27日，有五檔房地產股票基金近月績效彈升10％以上，更讓今年績效由負轉正。

路博邁表示，目前已接近利率走勢拐點，歷史上來看，在利率緊縮週期結束後，房地產投資信託表現良好。對高品質房地產的需求、低槓桿、有吸引力的評價及更具防禦性的需求等將有利房地產投資信託未來發展。儘管總經環境可能持續對房地產業帶來壓力，但在房地產產業中仍有基本面較佳、需求動能多元、資產負債表強勁且足以駕馭市場波動性的特定企業。

第一金全球不動產證券化基金經理林志映分析，通膨降溫，2024年可能由美國聯準會帶頭，各國開始轉向寬鬆貨幣政策，儘管2024年經濟成長動能及企業獲利仍受高基準利率而略受壓抑，但不動產類股對利率敏感性較高，降息有助資產價格上揚，同時也可望引導經濟狀況逐步好轉，有利工業用、辦公用、零售類等不動產資產價格後市。

安盛歐洲房地產股票基金投資團隊也表示，通膨疲軟和利率可能已見頂，殖利率回落，各類風險資產開始上漲。美國聯準會和英國央行保持利率穩定，而歐洲房地產行業整體表現更為積極，飯店類和住宅類表現優於大盤，總體來說，歐洲房地產指數的表現優於歐洲整體股票指數，也使相關股票及標的有更佳的表現。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，雖然2023年美國REITs面臨高利率環境衝擊，但基本面表現依然穩健，2023獲利展望有59％公司上修，僅22％公司下修，資料中心、通訊、工業上修比例最高。目前美國REITs評價回到較低的位置，折價幅度6％，本益比16.9倍，位於歷史相對較低位階，股利率達4.0％，評價上仍具吸引力，2024降息前多頭將最有機會表現，上半年美國REITs指數上看1,300點。