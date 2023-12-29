今年負報酬率的亞洲各類型基金

陸股相關基金是今年表現最差族群，也多未被列在法人看好的2024年投資展望中，對滿手陸股基金的投資人來說。法人表示，陸股最大利多是價格低，只是目前還看不到太多利多，投資陸股要「中長線布局」。

據Stockq資料，截至12月27日，跌幅前五大的亞股基金中，除了泰股基金外，其他都和陸港股相關。對於是否應該對陸股基金「斷捨離」，多數法人都不敢給明確答案，但私下表示，若不缺資金可以放著；若要新投入，可再等等，先將資金轉投資其他趨勢更明確的潛力類股上。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，預期中國人民銀行仍有降準降息空間，資金面有望趨於寬鬆，有機會對股市形成激勵作用。當前A股估值、情緒等指標處於歷史低位，經濟數據仍在穩步修復，12月中央經濟工作會議聚焦地產、城改、地方債等問題，緩解市場擔憂，A股投資情緒逐步好轉，可逢低分批中長線布局二大主軸，一、政策受惠族群，包括週期與大消費；二、科技創新應用，如AI與機器人。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，展望2024年，預估大陸房市空頭可能已過半山腰，另外從人民幣兌美元匯率觀察，外資流出可能進入尾聲，加上政策寬鬆預期升溫，A股可望重新注入新血，因此，若要投資陸股，建議以景氣向上、出口導向作為選股重點；因應AI趨勢發展，相關創新產業供應鏈也將是看好的成長題材標的。

安盛投資管理表示，大陸經濟已擺脫新冠疫情干擾，但仍受影響，2023年應可實現約5％的經濟成長目標，2024年經濟成長將降低至4.5％，2025年更將放緩至4.2％，經濟前景取決於中國政府政策的未來走向。