市場情緒好轉下，美股多頭行情啟動，科技股漲勢更為凌厲。回顧歷史經驗，利率與經濟成長均穩定的情況下，包括硬體、軟體、半導體等科技族群，有6成以上機率能在未來六個月期間持續打敗S&P 500指數表現；當前市場風險逐漸緩和當中，建議投資人可逐步布局美國科技基金，掌握未來商機。
根據Lipper統計，2023年以來境內外美國股票型基金績效亮眼，前十強基金報酬更逾40％，其中摩根美國科技、瀚亞美國高科技兩檔美國科技型商品績效保持領先的地位，報酬逾60％。
瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，美國10年期公債殖利率進一步回落，搭配企業獲利動能增溫，市場相繼上調2024年、2025年的企業獲利及本益比區間，帶動道瓊指數與費城半導體指數紛紛創歷史新高。另，美國企業淨利潤率在2023年觸及長期底部，預期2024年將回升，可望促使美股繼續上攻、維持多頭格局；2023年美股七騎士包括Meta、亞馬遜、蘋果、臉書、Google、特斯拉及輝達等企業，均受惠AI菁英人才匯聚，也持續扮演美國科技領頭羊的角色。
林元平表示，持續看好2024年科技產業將由AI領銜並呈現百花齊放的格局，半導體為科技領域所有創新的基礎基石，持續看好半導體類股的表現，也看好超大型科技公司的發展；同時，美10年債殖利率對軟體類股的負面影響已過高峰，財報優異的中小型軟體類股在2024年的表現，也值得期待。
富蘭克林證券投顧認為，科技股在2024年具備四大優勢，一是經過幾個季度的疫情時代需求消化後，營收和獲利將成長；二是處於「應用」階段的數位轉型和生成式AI主題的長期需求具有彈性；三是更穩定的通膨和利率環境；四是相對合理的成長股估值。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森柯堤斯表示，2024年企業成本加速優化，挹注科技股獲利預期可望優於大盤。AI將在2024年進入企業「應用」階段，預期將看到更多市值較低的受益者，特別是在軟體和網路服務等領域。
台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，市場預估明年Fed將降息，加上經濟環境尚稱穩健，預期2024年企業獲利相較2023年轉佳，美股2024年展望正向，成長性相對強勁的科技股多頭走勢的風格也將延續。
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