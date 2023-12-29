展望2024年，投資人開始壓寶。法人指出，2013年以來全球主要股市第一季平均表現，若排除2020年第一季因新冠肺炎疫情導致全球股市崩跌，首季主要股指漲多跌少，以前五強股指來看，依序分別為美國NASDAQ上漲4.93％、法國4.22％、台灣3.93％、巴西3.73％、美國S&P5003.1％，其他股指也大多有1％以上的平均漲幅。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國核心CPI低於預期，通膨壓力減緩，就業市場供需鬆動，這些因素給金融情勢帶來喘息空間。市場普遍認為美國升息循環即將結束且降息預期提前，這促使美債殖利率下降，中小型股壓力減輕，市場廣度擴大。整體來看，儘管整體經濟和企業盈利放緩仍存在擔憂，但陷入衰退的可能性低，且在AI與其他科技題材趨勢的推動下，相關商機題材成長前景龐大，對美國科技股的基本面仍持樂觀態度，布局上仍可持續關注。此外，包括非核心消費、通訊服務等類股亦可留意。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，台股短期因科技產業基本面回升以及美國升息循環可望告終等利多激勵，隨著國際股市氣氛仍佳，以及選舉行情的因素，仍有推升空間，不過仍須提防股價漲多後可能面臨投資人獲利了結的狀況。不過整體來看，隨著全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭可望持續發展，表現仍值得期待。產業方面，包括半導體、IC設計、伺服器、高速傳輸等仍可持續關注。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，聯準會連三次凍升，本次政策立場明顯轉為鴿派，聯準會主席鮑爾更首度鬆口開始討論降息時間，大幅激勵市場氣氛。整體來看，明年美國總統大選，依歷史經驗來看，選前美股行情表現佳，加上聯準會貨幣政策有機會轉向寬鬆，資金行情加溫，股市多頭行情仍可期。基本面表現上，美股第三季財報則表現優異，S&P500第三季企業獲利成長約6.6％，營收年增1.4％，預計第四季獲利成長5.6％、明年全年成長11.2％。