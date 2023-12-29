近期不銹鋼市場回溫，原本業界預期28日將開明年1月盤價的燁聯，會以平盤開出，結束連續2個月的跌勢，不過燁聯意外選擇「蓋盤」，採取與客戶各別議價。據悉，預計29日開盤的唐榮也會採相同做法

這是燁聯繼5月之後，再度不開盤，業界意外。由於終端需求仍不明朗，即便原料價格回升、市況有轉佳的跡象，不銹鋼廠也不想貿然訂價，乾脆給市場及客戶決定。

今年不銹鋼市況不佳，特別進入下半年，在原料鎳礦價格跳水甚至腰斬下，不銹鋼的價格直直落，國內不銹鋼廠自10月起就凍漲，甚至11、12月連續兩個月降價。好不容易撐到年底，不銹鋼市況有所回升，在原料價格止跌帶動下，不銹鋼期貨價格也開始回漲，就連跌深的大陸市場都有回溫。

因此，市場一般預期28日將開盤的燁聯，明年1月盤價有機會止跌，至少開平盤因應。不過燁聯卻指出，明年1月不開盤，採客戶各別議價，讓市場人士跌破眼鏡。

業界人士指出，目前看起來不銹鋼在原料端已經止跌，不過實際的終端需求並不明朗，在這樣情況下，不銹鋼廠不論是開高、開低或是平盤，似乎都「不見得正確」，直言「這盤不好開」，因此燁聯才會選擇蓋牌，讓客戶及市場決定價格。