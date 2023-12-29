厚生（2107）股價在23～24元間震盪整理逾二個月，28日放量突破整理頸線，上漲4.24％、收在24.55元，創三年多來新高，並站上所有短均線之上，跳脫周線、月線、季線糾結關卡。9日kd值趨線也在本周交叉走高，量增價漲，短線技術指標多呈多頭排列，短多氣勢如虹。
房地產銷售年底入帳，下半年獲利可望優於上半年，若配合量能增溫，多頭有上攻空間。本業橡膠貼合立體織物(3D)朝「客機修繕用多層橡膠3D充氣千斤頂」研發生產，可為未來3～5年營運加分。
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