亞力（1514）今年營收及獲利可望雙創新高，在手訂單至少百億元，未來三年訂單無虞。台電強韌電網計畫受益機電族群，亞力股價相對偏低，在比價效應下，28日市場買盤湧現，以上漲2.9元、80.6元收盤，一舉突破5日均線反壓，但土洋對作，外資大賣1.28萬張。

亞力今年獲台電訂單逾50億元，及獲晶圓雙雄海外建廠變壓器等重電設備訂單30億元，前11月合併營收82.05億元，勝過去年全年，創歷年營收新高。自結11月EPS為0.38元，年增392.65％。市場估，今年EPS逾2.5元，改寫新高。

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