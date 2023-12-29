影一製作所（8458）董事會通過多項新電影、電視影集的製作案與投資案，包括投資新的「角頭」系列電影、籌辦「角頭」演唱會，延伸角頭系列相關產品，以及投資恐怖驚悚電影「符仔仙」，預計明年開拍。
市場估計，影一這波影視投資額逾4,000萬元。據了解，影一投資影視案，採多點出擊，主要看好3千～5千萬元個案，每案投資比例以20％以下。
影一董事會中也決定投資製作兩部新的影集，一是「你好，我是接體員」由暢銷書改編已在近期殺青，預計明年上國際平台；二是奇幻愛情喜劇影集「離婚的話，會死的」，由酷斯本開發，由入圍金鐘獎的陳保中執導的，計畫明年開拍。
影一在引進新的經營團隊重新改組後，今年投入影集「角頭」、「乩身」與電影「請問還有哪裡需要加強」等，除「角頭」影集與國際串流平台積極接洽，預計明年上映，「乩身」已由國際串流平台Netflix高價購買，「請問還有哪裡需要加強」也在台灣開出7,000萬元票房，居今年台灣電影票房第三名。
隨著投資的影視作品持續回收，影一表示，考量整體市場環境及作品內容，今年底前再次大手筆投入影視相關產品，期待明年也有不錯的投報率。
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