【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社報導，根據周四披露的航程班表，即起丹麥航運巨擘馬士基集團（Maersk）幾乎所有歐亞航線的貨櫃船將直接行經蘇伊士運河，只有少數船隻會繞道非洲。

由於親伊朗的葉門胡塞（Houthi）武裝組織以支持以哈戰爭的巴勒斯坦人為由，對行經紅海的商船展開襲擊，本月早些時候包括全球航運一哥馬士基和德國貨櫃運輸巨頭赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等全球主要航運公司宣布暫停行經紅海和蘇伊士運河，轉而經由好望角繞行非洲，這導致運價大漲以及貨物運輸拉長數天、甚至數周時間。

由於美國發起護航行動，馬士基在12月24日宣布將重返紅海，並在周三發布航程班表，顯示未來幾周馬士基的船隻將直接走蘇伊士運河。

根據周四最新發布的行程表，過去約10天，馬士基旗下26艘船改而繞道好望角，但現在只剩5艘船安排走這條遠路。未來幾周，馬士基將有50多艘船行經蘇伊士運河。

不過馬士基也表示，其聯盟夥伴地中海航運公司（MSC）暫時仍將讓旗下所有船隻繞道好望角，無論出發日期地點與航行方向為何。

MSC尚未回應媒體置評請求。

赫伯羅德周三表示公司認為通過蘇伊士運河仍然很危險，因此將繼續暫停紅海航線，但也表示將在周五再評估狀況。

根據馬士基的航程表，其聯盟中，預計在未來幾周出航的其他第三方船隻裡，有兩艘將繞道非洲，其餘都將重返蘇伊士運河。

馬士基表示，視未來幾天出爐的B計畫而定，所有行程仍可能出現變化。