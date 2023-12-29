尼得科超眾（6230）早盤在特定買盤切入下，成功展開反彈，因技術面已打出雙底優勢，吸引追價買盤群湧，推升股價在9時38分亮燈漲停，終場以136.5元作收，並順勢收復10日、20日及季線三大關卡。
超眾因旺季已過，第四季出貨走疲，單月營收連二個月創2023年新低，連帶拖累前11月累計營收100.7億元，年減擴大至6.8％，惟因車用進入量產，另AI伺服器也自2023年第四季起開始貢獻營收，都將成為2024年營運的火種，隨著產品組合改善，2024年獲利力仍有提升空間。
尼得科超眾（6230）早盤在特定買盤切入下，成功展開反彈，因技術面已打出雙底優勢，吸引追價買盤群湧，推升股價在9時38分亮燈漲停，終場以136.5元作收，並順勢收復10日、20日及季線三大關卡。
超眾因旺季已過，第四季出貨走疲，單月營收連二個月創2023年新低，連帶拖累前11月累計營收100.7億元，年減擴大至6.8％，惟因車用進入量產，另AI伺服器也自2023年第四季起開始貢獻營收，都將成為2024年營運的火種，隨著產品組合改善，2024年獲利力仍有提升空間。
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