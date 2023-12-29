芯鼎（6695）公布11月自結每股稅後純益-0.24元、營運仍承壓。法人推估，芯鼎營收未達損益平衡點，車用SoC及ISP（智慧影像處理器）甫進入量產，尚未扭轉營運逆風頹勢。展望後市，有待持續追蹤芯鼎新一代SoC平台客戶導入情況，2023年取得之ISO安全、設計流程認證，預期將於2024年逐步發酵。

芯鼎11月合併營收0.91億元，年增45％，然稅前虧損0.23億元，整體營運表現承壓，單月每股稅後純益-0.24元，相較第三季0.29元遜色。管理階層強調，庫存天數已大幅下降、回歸正常水準，歷經調整、2024年將有亮眼表現。

芯鼎指出，2024年車用將為主要動能，其中數位訊號處理器（DSP）已迭代至第四代，以22奈米打造、並結合AI影像處裡，辨識能力大幅提高。芯鼎ISP技術自凌陽時代伊始，技術底蘊深厚、嚴謹；現今再導入機器視覺領域，介入電動車電子元件之前裝市場。

法人分析，車用SoC打造難度高，晶片設計流程差異大，跨入並非一蹴可幾；車用要以「Safe ready」觀念，與傳統消費性可接受良率想法截然不同。芯鼎背靠凌陽、神盾集團加持，打造3.0平台，提高整體客製化比重，法人預估，2024年下半年有機會看到產品導入歐系車廠之行車紀錄器應用。

不過法人強調，需持續追蹤芯鼎表現，半導體市場變化快速，競爭對手追趕，若產業護城河不夠深厚，容易遭到壓價、汰換之情況。