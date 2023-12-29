自動化設備系統廠盟立（2464）2023年營運受景氣下滑影響，但公司近日表示，2024年隨AI導入PC及手機，將刺激市場需求，近期市場也紛紛看好2024年AI PC的出貨成長，有機會進一步拉抬設備投資，公司看好2024年第二季景氣可望回升。
受到2023年景氣衰退影響，盟立前三季營運較2022年同期下滑，電子業及機械業都面臨庫存調整影響，盟立雖然談的案子非常多，可是客戶下單趨緩，此外，在手訂單交貨也變慢，是影響2023年營收下滑主要原因。
盟立近日指出，PC與手機導入AI是技術換代，可望刺激消費，為消費市場注入新成長動能，進而帶動設備投資，預期2024年第二季產業景氣有機會回升。
產品線方面，近期推出智慧工廠戰情室，是一套功能全面、安全可靠的智慧製造解決方案，能幫助製造業有效地收集和整合生產數據，並透過數據分析、AI技術、大數據分析等手段，實現智慧化應用，提升效率、降低成本、優化服務。
盟立指出，公司推出解決可解決客戶管理痛點的智慧工廠戰情室，已深受台灣、韓國的製造業與半導體大廠等採用，是製造業邁向智慧製造的最佳選擇。
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