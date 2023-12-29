【時報-台北電】美股漲跌互見，道瓊指數再創新高，投顧預期台股維持高檔震盪。
美國公佈上週初請失業金人數，預期21.0萬人，實際21.8萬人，就業降溫，市場料明年首季有88.3%機率降息，美股開高，惟7年期公債的買氣不佳，美債殖利率走揚，壓抑科技股表現，終場漲跌互見，幅度介於-0.14%至+0.14%，台積電ADR約收在平盤，台指期夜盤-25點(-0.14%)。國票投顧預期台股今日小幅開低，盤中維持17850~17900點區間震盪。
昨日台股上漲18點，收在17910點，成交值2898億元。台股盤中以17928點，創下今年新高。
國票投顧表示，考量到萬八心理關卡在即，推測指數要有3000億元以上量能，較能攻克此道關卡，此外，觀察近3日的外資動向，分別買超180億元、367億元、193億元，對照大盤漲點146點、139點、18點，漲點呈現逐步縮水，似有高檔拉不動的跡象，暗示內資逢高站在賣方，尤其以昨日的差距，最為明顯，以此研判，指數震盪再攻的可能性較大。
操作建議，櫃買指數反向收黑，與加權指數表現不同調，可見盤面輪動加快，強勢股有換人當的跡象，現階段先以短進短出的方式因應，待回檔再佈局波段潛力個股，如此較有機會參與目前行情。（編輯：沈培華）
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