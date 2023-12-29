日前華航由福岡飛往台北的航班，由於機務系統異常，依標準作業程序進行航機檢修，導致班機延誤18小時起飛，引發民怨；另，近期長榮機師因不滿減薪醞釀罷工，讓許多民眾不禁擔心既定的行程受影響。華南產險表示，意外難以預料，為避免旅途中的意外打亂行程、壞了興致，建議民眾可於出國旅遊前投保「旅行綜合保險」來轉嫁班機延誤等各式風險，為自己增添保障。
疫情解封後，國人海外旅遊熱度有增無減，隨著跨年和農曆春節假期腳步接近，勢必再掀旅遊浪潮。然而，開心出遊最怕碰到意外攪局，像是因天候或其他因素導致班機延誤、旅程更改，或是出門在外不小心發生意外受傷等，都讓人遊興大減。華南產險健康暨平安險部經理徐麗卿表示，面對出國旅遊可能發生的各種潛藏風險，建議民眾可以為自己和家人事先添購旅平險保障，將旅程中的風險降至最低。
以華南產險eCover網站「旅行綜合保險」為例，國外旅遊五天四夜，保障內容包含旅行平安保險意外身故及失能800萬元、傷害醫療80萬元、海外突發疾病、住院醫療80萬元、個人責任保險10萬元以及班機延誤、旅程取消、旅程更改等六項旅行不便險和其它各式保障，保費僅699元，即享有海外旅遊高保額的傷害醫療以及多項基本保障。此外，華南產險的所有旅平險方案，皆有提供意外傷害所致的海外緊急救援服務，讓保戶不幸於海外發生重大事故時可享有醫療協助。
此外，除了意外傷害的高額旅平險外，「旅行不便險」保障包含旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失等六項，也是民眾出國旅遊所重視的保障項目。更多詳細資訊可至華南產險eCover網站查詢。
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