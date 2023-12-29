二極體廠強茂（2481）28日召開法說會，策略長李學寒分享2024年布局藍圖。強茂將往三大策略發展，聚焦汽車、PSU（Power Supply unit）及綠能，李學寒分析，於大陸、印度市場之太陽能逆變器（Inverter）將使用新的IGBT（絕緣柵雙極電晶體），是重點發展市場。為此，強茂積極於國際多點布局，包含2023年於日本新設銷售據點、印度進行擴編、上海2024年度也會再設立銷售據點，備戰2024年。
李學寒表示，強茂逐步跨足國際市場，既有德國供應車用一線供應商（Tier 1），包含博世（Bosch）、馬牌（Continental）；在東北亞則新設立日本銷售據點、南韓既有子公司及FAE（應用工程師）。至於大陸地區上海也將在設立銷售點。
印度則進行人員擴編，李學寒分析，印度太陽能Inverter蓬勃發展，包含IGBT、SiC（碳化矽）二極體都將放量，涵蓋1200伏高速產品或600伏家用IGBT產品。另外，美國也進行策略調整，將過往專門銷售二極體之團隊，轉型至針對大型功率分離式元件（Power Discrete），拓展更大的市場。
2023年強茂營運承壓，李學寒表示，受中美貿易壁壘影響加劇，大陸本地業者亦跨至台灣搶市。然而，強茂營運仍不乏亮點，2023年截至第三季，Mosfet營收占比已達三分之一強，預計持續向上；更值得留意的是，SiC自有設計產品，已占有1％，領先市場布局成效漸顯，未來持續深耕第三代半導體市場。
在庫存管理方面，強茂持續降低庫存水位，2023年第三季存貨周轉天數僅餘119天，相較2022年同期減少24天。強茂逐步轉型，走過2023年半導體市況調整，明年將迎來強勁復甦。
李學寒強調，未來強茂三大策略，汽車、PSU、綠能。他分析，綠能為新領域，如二輪電動摩托車，80、100伏之BMS（電池管理系統），另外在大陸、印度地區之綠能政策，將為強茂2024年一大成長動能來源。
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