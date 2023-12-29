中小尺寸面板廠凌巨（8105）舉行法說會，因下半年工控面板市場疲弱，影響營運表現，毛利率滑落到個位數。展望2024年，凌巨表示，工控市場會有所回溫，此外，布局的新產品包括充電樁、半穿反技術等產品會陸續放量出貨，帶動營收、毛利率回升。
凌巨2023年前三季合併營收約68.62億元、相比2022年同期減少11.64％，毛利率滑落到7.65％，營業利益約5,883萬元、相比2022年同期減少75.2％，稅後純益約2.47億元、年減57.85％，每股稅後純益約0.56元。
凌巨表示，2023年整體經濟狀況不佳，面板主流應用需求下滑，客戶都在調節庫存。凌巨本身來看，車載面板還是有成長，2023年上半年因為供應鏈緊張問題改善，拉貨動能反彈。但是企業投資保守、客戶調整庫存，工控面板需求下滑。通膨抑制了消費性產品需求，因此TFT面板代工業務也減少。
對於2024年的展望，凌巨表示，市況會比2023年好一點，估計成長約5％。工控市場在2023年觸底，2024年需求增加，一些日本面板廠關廠的轉單效應持續，代工客戶量能擴大，2023年工控面板比重約45％、2024年估計增至50％。
車載面板2023年比重約38％～40％，2024年有些舊產品生命週期來到尾聲，但是新產品還沒有接上，中間有一點落差，2024年比重會下滑到35％。車用的中控台、儀表板都大尺寸化，三代廠沒有競爭力，轉而專攻旋鈕、電子後照鏡等應用，數量沒那麼多，但是毛利率會好一點，公司也提供異型切割特殊加工，應付利基型需求。
新產品布局方面，凌巨表示，2023年充電樁已經小量產，期望2024年放量。半穿反面板，新一代升級產品陽光下可視效果更好、更省電，應用在消防、警察救難用的攜帶型對講機，運動用、戶外應用產品都有市場機會。
新技術開發仍然持續，凌巨表示，軟板、膽固醇液晶都在開發中，後續還要看合作夥伴的業務發展進度。此外，TFT設備和製程可以做很多一些其他如半導體製程應用，公司也和幾個合作夥伴共同研發。大陸市場過去只賣面板，消耗前段面板產能，近來推廣模組產品，鎖定工控應用，提高附加價值。
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