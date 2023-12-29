嘉基今年營運表現

連接元件廠嘉基（6715）擴大技術利基，針對DATACENTER開發內部線，另英特爾已發表Thunderbolt 5，再加上光通訊產品持續放量、泰國新產能預定2024年第二季量產，都將成嘉基2024年營運成長的動能。

嘉基2023年營收受到大環境不佳影響，營收走弱，不過毛利率卻逆勢走強，2023年前三季平均毛利率達36.04％，大幅超越前2022年同期的32.36％，2023年第三季甚至飆高到41.25％。

對此，嘉基表示，2023年毛利率提升原因在於生產效能提升，以及導入更多的自動化設備，此外，產品組合優化和匯兌挹注對毛利率提升也有幫助，就產品組合言之，以光通訊產品具規模經濟，效益最大，嘉基指出，2022年光通訊出貨全年為1億元，但2023年前三季已達1億元，隨著營收放大，光通訊產品的毛利率也由之前的負毛利趨近零，成功轉正成長。

針對AI伺服器布局，嘉基表示，現階段對於AI伺服器所推出的「Slimluster」解決方案，已獲得台灣、美國共計三家輝達供應商認證，看好未來出貨量將受惠於AI發展趨勢而續增，也將因為相關線材技術規格較高，可望帶動產品的ASP（平均銷售單價）。

針對Thunderbolt產品的表現，嘉基表示，旗下第四代Thunderbolt產品仍在持續開案中，且為市場的主流，另外英特爾新的發表第五代Thunderbolt則是新契機。

為因應美中貿易戰，嘉基也擴大東南亞布局，2022年前進泰國設廠，嘉基指出，泰國廠原訂2023年12月設備進場，因工程延宕，延後至2024年2月，現改為2024年第二季量產，第三季正式出貨，「此時程尚符合客戶的要求」，嚴格來說，泰國營收要看到，可能要等到2024年第二季。

除了泰國廠之外，中國蘇州廠現仍為嘉基集團主要的生產基地，但隨著泰國投產，未來銷美的產品會移至泰國生產，至於台灣中和廠以組裝與測試為主，將繼續供應美系客戶AI伺服器外部線。