＊股東臨時會：一元素

＊法說會：士紙、安心、關中、精確、景岳、永昕、大略-KY、淳安、玖鼎電力、冠星-KY、寬魚國際

＊注意股票：通嘉、芯鼎、圓裕、勤誠、美德醫-DR、明輝-DR、濱川、旭軟、中美晶、上揚、系微、神盾、凱碩

＊處置股票：系微

＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：聚隆、毛寶、鏵友益、艾華、安國

＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：寒舍、定穎投控、關貿、擎邦、創威、榮群

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