【時報-台北電】美元上漲，周四紐約期金回跌；受累於美元指數

上漲0.3%，削弱投資人以美元計價的黃金更顯昂貴，且市場對於美

國聯準會(Fed)明年可能降息的期望降低，加上10年期公債殖利率

回升，同步令金價跌近1%。(編輯：王思涵)

時報- 12/28NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 12/28 12/27 漲跌

2月黃金(美元/盎司) 2083.50 2093.10 -9.60

3月白銀(美元/盎司) 24.37 24.64 -0.27

4月白金(美元/盎司) 1023.20 1014.60 +8.60

3月鈀金(美元/盎司) 1140.20 1157.70 -17.50

(商品行情網)

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