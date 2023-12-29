【時報-台北電】美股週四交易仍平淡，最新經濟數據顯示美國經濟正在降溫並維持韌性，主要指數在大部分時間處於小幅上漲，但在接近收盤時轉跌，終場Nasdaq指數與S&P 500指數與昨日大致持平，仍有機會達成連續九週上漲紀錄。Nasdaq指數下跌0.03%，S&P 500指數上漲0.04%，道瓊指數上漲0.14%，費城半導體下跌0.14%。

凱基投顧表示，周四台股大盤平高盤開出後隨即高點來到17928點，續創今年以來新高，而後漲幅收斂，10點過後由紅翻黑，11點附近一度下跌50點至17841點，所幸中場過後盤勢止穩反彈至平盤附近狹幅整理，收盤以小漲作收並站上17900點之上，終場加權指數小漲18.87點(漲幅0.11%)，收在17910.37點，成交量約2847億元。近期OTC走勢相對較弱，目前已多日未再創高，早盤翻黑後盤中未能隨大盤同步彈升，最後收在當日低點附近，終場櫃買指數下跌0.82點(跌幅0.35%)，收在233.91點，成交量約724億元。

凱基投顧分析，目前大盤已連續五日上漲，而且連續三日改寫今年新高，雖然周四盤中高點17928已逐漸逼近萬八點大關，但當日最後並未收跌，反而以小漲作收，顯示買盤逢低承接力道不弱，即使出現創高後拉回的走勢也實屬正常，可先視為近關情怯清洗浮額的現象，下檔只要5日均線未跌破之前，周五2023年封關高點有望挑戰萬八點。周四電子股占大盤成交比重約70.5%，已連續兩日達70%以上，代表大盤衝萬八大關可能由電子股來帶動，不過，盤面電子股強弱分歧，因此，操作上優先聚焦近期盤面較強的各族群中具成長產業趨勢，且技術面維持多頭趨勢相關強勢股的表現。(編輯：龍彩霖)