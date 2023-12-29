智冠（5478）與網銀國際雙方因智冠榮剛換股一案，吵得不可開交。但是網銀則持續加碼，26日增加智冠持股1,497張，豪擲逾2億元買股。

智冠22日宣布與榮剛交換股權，停牌之後首兩個交易日，連吞兩根停板。26日則是跌停打開，市場推估買盤應來自網銀。

智冠日前公告大股東網銀增加智冠持股，再增1,497張，以自有資金2億658萬元購買股票。網銀已持股智冠10.6％，泛網銀集團原持股達27％，但股權稀釋後持股恐下滑至25％。

網銀表示，取得股份之目的，仍基於雙方均為遊戲娛樂產業，擬透過成為主要股東身分或強化參與董事會方式，共創雙贏並享投資收益。未來股東會改選，擬自行參選或支持其他股東。但也表示，預計於1年內再取得股份之數額及方式，將自櫃買市場依合理之股價持續進行評估。

智冠28傍晚則是公開20日董事會當天的錄影截圖及錄音譯文完整段落，智冠表示及說明，當天獨立董事莊璧華帶著外部律師，並想讓外部律師不用負責就接觸智冠的未公開資訊，罔顧法律上的保密責任要求，最後外部律師帶著獨董莊璧華離開，智冠並未阻擋獨董履行職務，近來有錯假新聞扭曲智冠本意，決定公開相關資訊以正視聽，也請獨董切勿再斷章取義、混淆視聽。