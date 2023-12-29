威強電（3022）28日發布重訊，公告董事會通過參與轉投資威聯通分割減資案，並取得擬分割新設之勝鋒公司普通股約24.39％股權，分割基準日暫訂為2024年5月15日。

威強電旗下威聯通擬將所屬得獨立營運的投資事業部門分割讓與新設勝鋒公司，由勝鋒公司發行新股給威聯通公司股東作為對價。威強電將會配合威聯通公司分割計畫，換取分割新設勝鋒公司普通股33.93萬股，每股淨值約2,435.35元，以威聯通今年9月30日分割讓與帳面價值計算，淨總價值約8.63億元，持股比例為24.39％。

威強電表示，威聯通割減資案屬組織重組，經威聯通股東臨時議執行後，分割基準日暫訂為2024年5月15日，且公司取得勝鋒股權相對持股比例未改變。威聯通公司將其分割之營業價值，以帳面價值移轉給勝鋒，勝鋒發行普通股與威聯通公司原股東作為對價，故公司參與分割前後持有之股權淨值總計相等，不影響股東權益。

威強電前11月營收70.9億元，較去年同期減少2.1％，預估第四季營收將與第三季相當，2023全年業績將接近2022年水準，全年每股純益維持在8元以上。 展望後市，威強電目前在手訂單已看到明年首季，且經營層對2024年各面向業務皆樂觀看待，其中，網通部分看到很多新需求出現，今年第四季陸續拿下多個新的中型和大型ODM專案，另有多個專案正在提案和競標階段；醫療業務明年可期待。