交通部觀光署2024國旅補助方案出爐，65歲以上銀髮族只要參加至少6人、2天1夜的團旅行程，每人每日最高補助500元，每團上限1.5萬元；身心障礙人士則每日補助1200元起跳，若聽、語障者旅客逾2人，可聘手語翻譯員，每團最高補助5萬元，補助措施元旦起跑，但提醒須在旅遊結束後的30天內提出申請。

交通部觀光署昨（28）日發布新聞稿，表示據「交通部觀光署輔導旅行業辦理銀髮族旅遊補助要點」及「交通部觀光署輔導旅行業辦理無障礙旅遊補助要點」等2項要點，將自2024年1月1日起受理旅行業者申請。

旅行業者只要辦理6人以上國內團旅，銀髮族旅客達全團2分之1，旅遊天數為2天1夜以上（4天以上得安排2天放假日），且全團全程住宿於合法旅宿業，並使用台鐵、高鐵、客船、飛機、遊覽車或租賃小客車等合法交通工具，除每名銀髮族每日補助500元，每團補助上限1.5萬元。

無障礙團旅補助方面，採每日定額補助基準，旅行業者若辦理身心障礙人士旅客達3人以上國內團旅，1日遊補助每1名身心障礙旅客1200元、必要陪伴者1人1日300元。

2日遊以上者，每1身心障礙人士旅客每日1500元、必要陪伴者1人每日500元，若團員屬聽、語障或合併聽、語障多重障礙者旅客達2人以上，另可申請聘請手語翻譯員補助，每團最高補助總額5萬元。

但提醒該補助僅限書面郵寄申請，應於團旅行程結束翌日起30日內，檢附申請表、旅客身分證證明、住宿與交通費原始憑證、切結書與銀髮族旅遊調查表等文件，申請撥付補助款，相關細節可至交通部觀光署行政資訊網「銀髮族及無障礙旅遊推廣」專區查詢。