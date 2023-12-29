【時報-台北電】台股整體結構尚稱平穩，可視為台股創高後進入震盪的架構。倫元投顧分析，從線型來看，目前加權指數係沿著20日均線緩步上攻，顯示中多結構持續進行，不過，近期盤面最大的問題在於，雖然有類股輪動節奏，但卻沒有核心主流股，顯示進場作價的買盤並非有「大波段操作」的想法，說明現階段行情偏向短線，故在操作強勢股過程中不宜過度追高，且盡量以短線為主。
倫元投顧指出，從盤面來看，周四大盤焦點來到電源管理IC、半導體設備、及重電電網族，類股輪動是目前台股的主軸，雖然多頭的特色本來就是類股輪動，不過，必須留意的是「經過輪動補強的類股，回檔幅度不宜太深」，否則就要提防是末段補漲結構。低基期補漲，但高位階的強勢股開始回頭，是以，近期操作盤面強勢股盡量以低基期、短線為主。
倫元投顧表示，以目前市場氛圍偏多來看，今日封關台股應不致太差，不過，台股自2022年10月底漲升以來，已經過14個月的多頭行情，要提防股市可能的中期修正，故保留高現金部位是必要的策略。(編輯：李慧蘭)
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