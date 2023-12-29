利基型記憶體IC鈺創（5351）看好AI趨勢，鈺創已投入DWB高頻寬記憶體，持續布局在中小型的AI終端應用上，可發揮高頻寬的獨特優勢，法人看2023年以來DRAM皆處於修正狀態，隨著大廠積極持續減產及庫存去化，已度過最壞的時期，據多家研調統計，皆預期2024年DRAM市場將迎來復甦。

根據國外預測，2024年DRAM市場整體營收展望，將較2023年顯著成長，年增幅度達88％。

鈺創未來將持續聚焦網通、車用與工業應用，網通為長期耕耘領域，已與主要網通大廠建立緊密的供應鏈夥伴關係，2024年預期WiFi 7將開始放量，帶動供應鏈商機；另車用與工業應用目前占鈺創整體營收近3成，仍是市場未來幾年最具成長性應用之一，預期持續帶動公司業務的成長。

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