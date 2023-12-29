聖誕行情第4天，道瓊連2天改寫收盤新高，標普500距2022年歷史高點4,796.56點僅差13.21點，就能熊轉牛了；外資連2月狂掃2,633億元，台股昨收17,910點，只差80點就萬八到手了；台幣逾半年暴貶6%，11月大逆轉暴升逾1.7元，今封關只要升逾1分，全年就由貶轉升；蘋鏈大轉移，和碩旗下昆山世碩廠現增，陸廠立訊全吃下，與3年前立訊吃下和碩旗下日鎧一樣；《紐約時報》不爽微軟及OpenAI侵權，提告損害著作權、廣告營收等。以下為今(29)日財經懶人包：
▲道瓊再噴新高 標普問鼎牛市
在今年倒數第二個交易日，周四標普500指數在清淡的交易中微漲作收，距離2022年1月3日創下的歷史高點僅差0.3%。道瓊指數微漲，連續第2日改寫歷史收盤新高。那斯達克指數微跌收盤。隨著封關將至，三大指數月線、季線和年線料將同步收紅。
★四大指數
美股道瓊上漲53.58點或0.14%，收37,710.10點。
NASDAQ下跌4.04點或0.03%，收15,095.14點。
S&P500上漲1.77點或0.04%，收4,783.35點。
費城半導體下跌5.91點或0.14%，收4,208.68點。
▲台股今封關 拚六線齊紅
ChatGPT橫空出世，掀起AI股狂飆，加上美國停止升息，外資11月及12月連兩個月認錯大舉回補台股，推升2023年買超達2,633億元、創七年來新高；新台幣匯率連七日強升，外資大舉匯款並連三日買超共741億元，台股站上17,900點大關、終場上漲18點收17,910點創近二年新高，今（29）日拚六線齊紅完封。
▲熱錢擺尾秀 台幣大翻轉
台北匯市29日將封關，新台幣在2023年最後一周強勢升值，四個交易日共升值4.85角，升幅1.57％，28日收在30.718元，若封關衝破30.708元，即只要再升值逾1分，全年就將由貶轉升。
▲和碩昆山廠現增 立訊All in
和碩董事會28日作成決議，放棄重要子公司世碩（昆山）現金增資優先認購權，並由立訊集團旗下立臻精密，擔任策略投資人全數認購，而本次世碩增資額約人民幣21億元（折算新台幣約95億元），增資後和碩對世碩持股將由100％降低至37.5％，和碩喪失對世碩控制力，正式交由立訊集團主導。
▲紐時開告 控微軟OpenAI侵權
《紐約時報》27日控告微軟及OpenAI，未經授權擅用紐時新聞內容進行AI模型訓練，並在AI聊天機器人的對答中大量引用紐時內容，不僅侵犯著作權，還對紐時廣告及其他營收造成嚴重損害，再次凸顯科技業與媒體業之間的嫌隙擴大。
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