健策相關權證
健策相關權證

散熱股王健策（3653）近期積極卡位AI伺服器商機，並與美國大廠輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾等保持密切合作關係，法人預期，2024年起均熱片出貨量有望大幅增長，挹注業績向上。

健策11月營收為10.09億元，雖呈雙減，但2024年展望仍算樂觀，其中均熱片2024年有AI需求強勁及PC、NB市場回溫的題材，ILM則有新世代伺服器恢復正常成長的利多，導線架則有客戶庫存去化的優勢，展望均為四顆星，僅車用水冷散熱模組部分因2023年基期較高，恐影響2024年成長幅度

健策前三季每股稅後純益（EPS）13.19元，較2022年同期14.38元略減，前三季均熱片業績年增21％，隨著未來AI伺服器市況火熱，均熱片需求同步水漲船高，有助健策業績持續成長。

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