冠德（2520）、勤美（1532）2024年將迎接入帳高峰期，營運動能優於2023年。
冠德2023年上半年因缺工、工程延宕及新案延至下半年，營運略顯平淡；下半年受惠於「冠德天韻」、「冠德安沐居」兩大建案啟動交屋，營收獲利逐季走揚。
展望2024年，冠德迎來百億大案「冠德心天匯」完工交屋，全案總銷130億元，銷售率55％，已取得使照，2023年底安排驗屋，2024年4月交屋入帳，考量該案屬地區指標型產品，開價相對較高，保守看待其去化動能，預估全年僅入帳65％，其他成屋則持續由「冠德大直綻」、「冠德安沐居」、「冠德信義」等案2022化貢獻。法人估計冠德2024年營收有望年增37％以上，獲利將年增7成，EPS成長可期。
勤美部分，中國車市復甦趨勢，傳動、剎車系統零組件需求成長，金屬成型部門第三季營運谷底，第四季到2024年第一季營運回溫，2024年武漢廠產量將提升。勤美指標性建案「勤美之森」將於2023年12月正式交屋，2024年為入帳高峰，預估2024年建設住宅營收將近90億元，年增73％，有助2024年營運大幅成長。
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