台股加權指數28日收盤續創2022年3月4日以來新高，終場上漲18點收17,910點；台指期上漲6點收17,865點，台股期現貨逆價差擴大至45.37點，電子期逆價差為3.15點，金融期逆價差為3.88點。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加611口至3,875口，其中外資期貨多單減碼且空單加碼，外資期貨淨空單增加1,383口至1.36萬口；十大交易人中特定法人全月台指期淨空單減少2,439口至4,395口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,400點，全月未平倉量put／call ratio值，由1.21降至1.18；VIX指數下跌0.16至13.63，整體選擇權籌碼面中性。

永豐期貨表示，28日盤面上權值股漲跌互見，台積電、鴻海小漲作收，聯電、聯發科、大立光漲多拉回，重電族群與金融股穩盤，帶動加權指數尾盤拉升收紅；台股技術線日K連五紅，持穩於所有均線之上，短多趨勢不變，雖盤中遇獲利了結賣壓，限縮上漲空間，但仍有零星個股表現有撐，加上外資持續買超現貨，將有助台股挑戰萬八關卡；外資買現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為樂觀。

群益期貨表示，台股區間震盪，現貨成交金額縮減至2,898億元，目前大盤的多頭輪漲結構不變，短線仍待量能逐漸放大升溫後，將持續挑戰波段新高。