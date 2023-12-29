臺灣證券交易所為加速上市公司上市審議案，今（29）日將召開上市審議委員會，審議有成精密（4949）上市案。

另外，大武山（6952）、日盛台駿（6958）、成信實業（6969）等，也趕在年底申請上市，累計今年有23家國內公司申請上市、14家國內企業申請上市。

有成精密董事長為陳思銘，公司實收資本額為6.07億元，主要產品包括太陽能模組生產、品牌經營；能源整合管理服務；半導體設備零組件設計、銷售及維修整合服務等；2022年稅前盈餘為6.14億元，每股稅後純益（EPS）10.14元。

大武山牧場科技公司董事長為林鳳春，公司實收資本額為6.075億元，主要產品為鮮蛋及蛋加工品。2022年稅前淨利為1.94億元，EPS為2.91元。

日盛台駿國際租賃公司由王道銀行轉投資44.27％，另前日盛銀行大股東持股的國鈺投資持股也有19.41％，董事長為簡志明，目前公司實收資本額35.12億元，主要產品為主要從事車輛分期、設備融資租賃、長期租賃車業務。2022年稅前淨利8.95億元，EPS為2.93元。

成信實業公司董事長為陳鵬，公司實收資本額為4.74億元，主要產品包括矽晶產業循環再利用、資源循環材料之開發與製造及顧問服務業務。2022年稅前盈餘870萬餘元，EPS為0.23元。

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