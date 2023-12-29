【時報記者莊丙農台北報導】日盛台駿國際租賃(6958)、成信實業向台灣證券交易所申請主板上市及創新板上市，分別為今年第23家國內公司申請股票上市及第14家申請股票創新板的國內企業。

日盛台駿國際租賃實收資本額35.12億元，主要從事車輛分期、設備融資租賃、長期租賃車業務，2022年度稅前淨利8.95億元，每股稅後盈餘2.93元。

成信實業實收資本額4.74億元，主要產品為矽晶產業循環再利用、資源循環材料開發與製造及顧問服務業務，2022年稅前淨利0.09億元，每股稅後盈餘0.23元。

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