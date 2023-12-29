【時報記者葉時安台北報導】外貿協會董事長黃志芳周四舉行「2024年外貿協會年度記者會」中表示，儘管全球經貿環境仍充滿地緣政治和總體經濟等諸多不確定性，但人工智慧(AI)的時代已經全面來臨，數位轉型(DX)和綠色轉型(GX)已刻不容緩，貿協將用九宮格完勝策略，聚焦四大方向、布局七大市場，幫助台灣企業爭取全球商機。
黃志芳以九宮格說明貿協2024年策略，橫軸是地緣政治、綠色永續及AI科技，縱軸是巿場、產業及行銷推廣，代表貿協在面對未來變局的完整策略及作法，將聚焦四大方向，包括「重點市場新商機」、「產業行銷新策略」、「智慧科技新服務」和「淨零永續新作為」，透過AI數位科技幫助台灣企業拓展全球市場，並計畫接下來推出一系列的企業AI化服務及「TAITRA貿易指數」。
對此，黃志芳表示，貿協現在已經在開發貿協專屬的AI應用架構，在現有的數位平台上置入GPT-4及Claude 2，可整理內部資料，並連結外部可靠資訊來源，建立企業AI大腦；預計明年2024年下半年完成，未來將提供中小企業相關服務。另外，貿協透過經年辦理的展覽、海內外的活動及全世界的駐點，已擁有台灣最有價值的商業資料，目前已成立專案小組研擬「TAITRA貿易指數」，有別於一般經研機構的經濟指數，將能提供更接地氣、具有參考價值的指標分析，協助業者更精準地評估市場。
黃志芳說，關於今年2023年受到好評的台灣形象展，旗艦型的台灣形象展，猶如台灣產業的航母戰鬥群，繼去年2022年美國、今年日本之後，明年將前進歐洲市場，深化台歐經貿產業及文化交流。至於新南向台灣形象展，將選擇在印度、印尼、越南舉行，特別鎖定綠色科技和智慧技術等當前趨勢產業，促進我國企業與新南向國家產業的合作，協助台商搶攻全球供應鏈移轉商機。
2024年全球市場布局方面，將開發中東後石油時代綠色AI商機、非洲新興消費市場、全球經濟高成長的亮點印度、亞洲供應鏈重組熱區的東協，以及全球綠色經濟先鋒的歐洲、北美先進製造中心、還有台灣重要的產業合作夥伴日本。
黃志芳表示，在人工智慧時代，台北國際電腦展已經成為全球最重要的AI產業交流平台，明年台灣國際專業展將持續緊扣全球十大新興科技趨勢，持續導入新主題與新元素，包括AI應用、低軌衛星、無人機、永續及前瞻能源、未來移動及未來食品、運動科技、智慧大健康、智慧節能機械與設備裝置等。
為持續掌握電動車商機，貿協計畫繼前進美國、德國、日本之後，明年再籌組電動車商機訪問團前往汽車生產大國義大利及法國，進一步拓展台灣電動車供應鏈，提升台灣能源及電動車產業的國際能見度，完成貿協拓銷全球電動車產業的最後一塊拼圖。
展望2024年，雖然地緣政治和總體經濟仍充滿了黑天鵝與灰犀牛，但是新科技如人工智慧的興起，將為全球經濟帶來許多新契機，而台灣不論在高階晶片、資通訊軟硬體整合上，以及未來各種電子產品AI化上，都是全球最重要的國家，值得政府與業界全力投入。
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