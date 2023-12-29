市場期待AI PC帶動產業上揚趨勢，英特爾先前提到希望加速AI在整體PC產業發展，加上PC品牌、代工廠皆表達正向期待AI PC在2024、2025年帶來的正面效用，針對PC NB需求回升與AI PC趨勢，華碩（2357）、宏碁（2353）將是主要受惠者。
目前英特爾並要協同合作夥伴開發AI PC市場，目標於2025年前，在超過1億台PC上實現AI應用，預期品牌業者在2024年中旬之後將推出數款AI PC機種，帶動商用市場出現換機與升級需求外，品牌、代工廠可望受惠出貨量增加與產品單價提升趨勢，2024年業績將有所回升。
市場看好，華碩可望受惠包含AI伺服器、GPU Cloud Service、生成式AI大型語言模型及AI PC等在內的全球生成式AI軟硬體市場機會，主因為華碩已是生成式AI軟硬體垂直與水平整合的全方面廠商，包含AI伺服器、GPU Cloud、企業級AI大型語言模型「福爾摩沙」、智慧機器人、AI PC等產品與服務皆能提供，當客戶需要建置GPU Cloud Data Center，華碩能提供AI伺服器；當客戶需要GPU Cloud Service，華碩有自家的GPU Cloud Data Cetner，而當客戶不想花大成本、重頭訓練生成式AI大型語言模型，華碩能直接提供「福爾摩沙」AI大型語言模型給客戶直接使用。
在終端產品部分，客戶若需要搭載生成式AI功能，或是能用於運行生成式AI模型的終端產品，華碩也已有AIPC的產品能提供給客戶使用。且無論是AI伺服器、GPUCloudService、生成式AI大型語言模型或AIPC，因技術門檻與附加價值相對高，華碩未來將有望受惠生成式AI軟硬體營收提高，帶動毛利率與獲利率上升。
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