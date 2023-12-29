川湖、金像電熱門權證
川湖、金像電熱門權證

AI股年底拉起一波漲勢，儘管近期面臨漲多拉回，堅實基本面仍讓研究機構愛不釋手，中信投顧指出，川湖（2059）AI展望佳、導軌品質優，預期2024年營收增加40％，將推測合理股價升至1,099元、維持「增加持股」投資評等；永豐金投顧則持續看多金像電（2368），給予「買進」投資評等。

川湖2023年雖有AI相關產品出貨，惟一般伺服器、廚具等業務受總經壓力影響，致前11月營收年減28.7％、至51.24億。

展望2024年，中信投顧認為，整體AI伺服器之數量預計將有顯著之成長，且其對導軌品質及數量需求亦將隨之上升，川湖目前在AI伺服器導軌領域擁最高市占率與產品評價，整體AI發展浪潮、AI伺服器數增加將有利產品報價與毛利率，2024年營運有望受惠。

永豐投顧指出，金像電受惠AI伺服器與Eagle Stream平台轉換需求帶動，產品組合轉佳趨勢延續，短線美系CPU客戶AI伺服器新產品第四季出貨，2024年第一季淡季不淡，2024年全年獲利挑戰新高。

展望2024年，永豐投顧認為，金像電美系客戶AI伺服器新產品開始拉貨，由於金像電為相關OAM與BBU產品主攻廠商，且板層數達20～30層，帶動台灣廠產能利用率達滿載水準，蘇州廠亦達90％以上。

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