時報-CBOT穀物期貨

項目 12/28 12/27 漲跌

3月小麥(美分/英斗) 631.50 623.00 +8.50

3月玉米(美分/英斗) 474.25 476.50 -2.25

1月稻米(美元/英擔) 17.15 17.26 -0.11

1月黃豆(美分/英斗) 1305.25 1316.75 -11.50

1月黃豆油(美分/磅) 47.49 48.24 -0.75

1月黃豆粉(美元/噸) 393.00 398.90 -5.90

(倪淑茹)(商品行情網)

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