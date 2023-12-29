【時報記者林資傑台北報導】金管會主委黃天牧28日與金融總會及相關單位開會，討論「2023年金融建言白皮書」所提建言內容。針對涉及金管會權責方面，共參採11則建議、11則持續評估，3則則初步列為不參採，但黃天牧會中特別裁示，請相關局處持續評估是否能參採。
金融總會函送的「2023年金融建言白皮書」，重點包含提升金融韌性與風險管理效能、營造金融發展環境與成長動能、推動數位金融發展與資通安全、深化永續金融發展與社會影響、金融監理法規與制度調適等5大主題，共計提出25項建言議題及37則具體建議作法。
金管會採納的11項建言，包括開放投信基金可運用境外無本金交割遠期外匯（NDF）作為新台幣匯率避險工具、員工持股信託擴大適用，調整防疫保單案件計件方式來計算評議服務費，調整風險係數鼓勵保險業透過私募基金投資長照及綠能產業。
除此之外，採納的建言尚包括鼓勵金融業者開發碳金融商品服務、針對不同金融機構建立雲端服務明確監理指引或服務規範，以及配合大量持股公告申報門檻降至5％，未來規畫申報方式由現行紙本申報改為電子化申報等。
而列入持續評估的11項建言，包括希望櫃買中心研議推動證券商發行結構型商品掛牌、開放證券商可發行外幣計價結構型債券，利率條件可不限於正浮動或固定利率，並可以信託或證券自營方式辦理等。
至於初步列為不參採的3則建言，其中包括期信業爭取開放發行碳權期貨ETF。金管會對此基於2項理由而暫不開放，包括碳權期貨ETF商品屬性複雜、投資人較難理解，以及商品淨值長期減損，若在淨值下跌時引起投資人盲目追買，可能將有所疑慮。
涉及其他部會權責的建言方面，包括金融業爭取當沖降稅常態化、金融營業稅率自5％降至2％等，均為外界關注焦點。對於外界關注金管會及財政部使否對金融營業稅率調降已有共識，綜規處長胡則華表示，金管會支持調降，但最終需由主責單位財政部拍板決定。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：