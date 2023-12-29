【時報記者林資傑台北報導】金管會主委黃天牧28日與金融總會及相關單位開會，討論「2023年金融建言白皮書」所提建言內容。針對涉及金管會權責方面，共參採11則建議、11則持續評估，3則則初步列為不參採，但黃天牧會中特別裁示，請相關局處持續評估是否能參採。

金融總會函送的「2023年金融建言白皮書」，重點包含提升金融韌性與風險管理效能、營造金融發展環境與成長動能、推動數位金融發展與資通安全、深化永續金融發展與社會影響、金融監理法規與制度調適等5大主題，共計提出25項建言議題及37則具體建議作法。

金管會採納的11項建言，包括開放投信基金可運用境外無本金交割遠期外匯（NDF）作為新台幣匯率避險工具、員工持股信託擴大適用，調整防疫保單案件計件方式來計算評議服務費，調整風險係數鼓勵保險業透過私募基金投資長照及綠能產業。

除此之外，採納的建言尚包括鼓勵金融業者開發碳金融商品服務、針對不同金融機構建立雲端服務明確監理指引或服務規範，以及配合大量持股公告申報門檻降至5％，未來規畫申報方式由現行紙本申報改為電子化申報等。

而列入持續評估的11項建言，包括希望櫃買中心研議推動證券商發行結構型商品掛牌、開放證券商可發行外幣計價結構型債券，利率條件可不限於正浮動或固定利率，並可以信託或證券自營方式辦理等。

至於初步列為不參採的3則建言，其中包括期信業爭取開放發行碳權期貨ETF。金管會對此基於2項理由而暫不開放，包括碳權期貨ETF商品屬性複雜、投資人較難理解，以及商品淨值長期減損，若在淨值下跌時引起投資人盲目追買，可能將有所疑慮。

涉及其他部會權責的建言方面，包括金融業爭取當沖降稅常態化、金融營業稅率自5％降至2％等，均為外界關注焦點。對於外界關注金管會及財政部使否對金融營業稅率調降已有共識，綜規處長胡則華表示，金管會支持調降，但最終需由主責單位財政部拍板決定。