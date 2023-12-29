【時報記者莊丙農台北報導】長榮航(2618)連續8年獲SKYTRAX五星級航空公司的榮耀，為感謝全球旅客的肯定，「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」自即日起啟程，於列車行駛期間，捕捉長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」的身影或與其拍照合影，將照片分享於長榮航空官方臉書粉絲團活動文內，並完成指定任務，除了長榮航空限定的LOGO商品要送給參加民眾外，還有機會獨得全球不限航點雙人經濟艙來回機票。

「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」行駛桃園捷運普通車路線，即日起至2024年2月23日止，從A1台北車站到A22老街溪站，都可看見其亮麗的身影，陪伴民眾一起前往機場搭機出國。

期間限定的「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」，整體設計特別以埃及、波斯等古老民族認定的天空顏色－綠松石的藍綠色為背景，並以「不斷前進，在每個日以繼夜裡」為主軸，從列車外觀到內裝，透過長榮航空波音787客機、親切專業的空服員形象，以及蟬聯8年SKYTRAX五星級航空公司的獎牌襯托下，展現長榮航空持續創新求變，努力成為民眾心中最佳航空公司的初心未曾改變。

全球客運需求不斷增強，長榮航空也看好明年的客貨運展望，將持續完整航網布局，透過聯盟航網接軌國際，讓消費者享有最安全舒適的便捷服務，一起迎接2024旅遊年。