【時報記者莊丙農台北報導】綠界科技(6763)積極跨業合作，除了去年12月與裕隆(2201)子公司裕融企業(9941)達成換股協議後，今年與長年佔有線下分期付款領先地位的《裕富數位資融》合作，由裕富提供多元的無卡分期BNPL服務，綠界擔任平台系統商角色，全力將此服務提供給所有綠界線上賣家，以便能帶動消費者更高的消費力、體驗更多元的支付方式，為店家創造更好的業績。
綠界科技表示，電商交易之三大重點環節為「下單」、「出貨」、「回購」，綠界分別提供相對應工具為「全方位金流」、「整合式物流」、「會員再行銷工具」，這樣才能成為一站式解決電商賣家的所有需求。因此綠界特地在會員管理後台成立『行銷服務專區』，將陸續推出能提升電商客戶品牌知名度、增加賣場流量與銷售量、吸引更多潛在客戶的行銷工具。
目前首先推出與母公司歐買尬(3687)合作「簡訊電郵王」服務，讓綠界的店家可以直接透過綠界的管理後台發送並管理簡訊，傳送各項優惠訊息給顧客，接下來明年會再陸續推出讓會員商家可以發送大量EDM的功能，以及將數千億實際交易金額彙整成完善的大數據資料庫，讓店家可以透過免費及付費管道，得到最即時的產業及商品趨勢報告，進而從商品設計、定價策略、消費者輪廓、廣告投放，都能夠得到更大的助益。
為了讓綠界的服務能與世界級的平台及系統串接，今年第4季綠界已將金流、物流、電子發票模組均更新至世界知名的ERP開源軟體Odoo V16的Marketplace，讓會員可以免費安裝使用，提供會員穩定、安全的服務。
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