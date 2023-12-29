【時報-台北電】因投資者鎖定了年底前反彈帶來的獲利，獲利了結出脫，加上，對最大消費國中國，經濟增長和房地產行業仍有一些擔憂，致倫敦(LME)銅價自近五個月高點回落，但由於美元走軟，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，則限制了銅價跌幅。

分析師表示，由於對最大經濟體美國，明年降息預期的樂觀情緒股市上揚，美元指數表現疲軟，美元跌至五個月新低，美元走軟使得使用其他貨幣的買家購買以美元計價金屬更加便宜，影響倫敦金屬交易所(LME)銅價自10月23日觸及11個月低點7,856美元以來，已上漲了10%，投資者鎖定了年底前這波反彈帶來的獲利，出脫了結，打擊倫敦(LME)銅價自近五個月高點回落。

終場周四(12/28)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲36美元，報每公噸25,680美元；期鎳下跌204美元，報每公噸16,734美元；期鋅下跌0.5美元，報每公噸2,641美元；期鋁下跌9美元，報每公噸2,378美元；期銅下跌66美元，報每公噸8,624.5美元；期鉛持平，報每公噸2,086.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)