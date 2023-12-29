【時報-台北電】因主要生產地印尼，鎳產量激增，導致全球供應過剩，當前供強需弱格局未有改善，鎳供應持續增長，加上需求消費未見起色，精煉鎳中國庫存，以及倫敦金屬交易所(LME)庫存持續累積，倫敦金屬交易所(LME)鎳庫存升至2022年7月以來的最高水平，根據國際鎳業研究組織(INSG)的數據顯示，2023年前9個月，全球鎳市場過剩155,000公噸，去年同期過剩60,500公噸，加上，最大生產商Nornickel公布今年電池行業的消費量下降，疊加基本面需求疲軟，影響多數鋼廠加大減產力道，開工率持續下滑，致倫敦(LME)鎳價下跌。

終場周四(12/28)倫敦(LME)期鎳下跌1.2%，較前一日下跌204美元，報每公噸16,734美元。(編輯:呂方維)(商品行情網）

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