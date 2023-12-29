【時報記者葉時安台北報導】億光(2393)周四召開法說會，億光拓展車用產品領域，並跨入第三代半導體封測，未來可望成為主要動能。展望明年，億光受惠車用、閃光燈、工控設備，明年度營收、獲利可望雙雙優於今年，毛利率也將維持今年的高水平。
億光2023年前三季產品應用組合，不可見光占37%、消費性電子及手機占30%、背光占21%、照明占8%、其他占4%。
億光拓展車用產品領域，今年該領域有成長但低於預期，主要受到特斯拉大幅降價，導致其他車廠銷售不如預期，影響新車款導入，後續億光持續獲得國際客戶認證，出貨力道不弱，明年整體車用狀況可望優於今年。目前公司整體車用比重約10~15%，明年挑戰雙位數成長，將為未來主要成長動能之一。
億光今年跨入第三代半導體封測，公司發展第三類半導體之優勢，過去都是國際大廠的天下，IDM六大廠商掌握98%以上SiC(碳化矽)產能，然交期長達50~70周，且價格高昂，不過產業專業分工逐漸形成，而台灣缺乏「SiC封裝」環節，以結合公司在地封裝產能，億光打造台灣SiC虛擬IDM，在技術與產品往上游與下延伸，億光從封裝的專業技術，往上游做技術與商務開發，例如公司可以做雷射切割、晶圓級測試與晶圓級Burn-in服務；下游方面，億光從離散元件，往功率模組做產品開發。此開發的作法就如同LED，可延伸與擴大億光的產品價值。第三代半導體封測，目前億光占比仍低，目標明年倍數成長。
億光今年第四季營收預估持平第三季，明年第一季營收也預估受到工作天數影響而持平今年第四季，而受到匯率影響，今年第四季獲利恐略低今年前三季的平均水準。不過億光說明，明年度車用市場占比可望提升，通用產品應用的閃光燈、工控設備也可望提升，法人預估，億光明年營收將會有小幅成長，獲利亦將優於今年，毛利率維持在今年高水平的表現，營業費用率也目標持平。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：