【時報記者葉時安台北報導】億光(2393)周四召開法說會，億光拓展車用產品領域，並跨入第三代半導體封測，未來可望成為主要動能。展望明年，億光受惠車用、閃光燈、工控設備，明年度營收、獲利可望雙雙優於今年，毛利率也將維持今年的高水平。

億光2023年前三季產品應用組合，不可見光占37%、消費性電子及手機占30%、背光占21%、照明占8%、其他占4%。

億光拓展車用產品領域，今年該領域有成長但低於預期，主要受到特斯拉大幅降價，導致其他車廠銷售不如預期，影響新車款導入，後續億光持續獲得國際客戶認證，出貨力道不弱，明年整體車用狀況可望優於今年。目前公司整體車用比重約10~15%，明年挑戰雙位數成長，將為未來主要成長動能之一。

億光今年跨入第三代半導體封測，公司發展第三類半導體之優勢，過去都是國際大廠的天下，IDM六大廠商掌握98%以上SiC(碳化矽)產能，然交期長達50~70周，且價格高昂，不過產業專業分工逐漸形成，而台灣缺乏「SiC封裝」環節，以結合公司在地封裝產能，億光打造台灣SiC虛擬IDM，在技術與產品往上游與下延伸，億光從封裝的專業技術，往上游做技術與商務開發，例如公司可以做雷射切割、晶圓級測試與晶圓級Burn-in服務；下游方面，億光從離散元件，往功率模組做產品開發。此開發的作法就如同LED，可延伸與擴大億光的產品價值。第三代半導體封測，目前億光占比仍低，目標明年倍數成長。

億光今年第四季營收預估持平第三季，明年第一季營收也預估受到工作天數影響而持平今年第四季，而受到匯率影響，今年第四季獲利恐略低今年前三季的平均水準。不過億光說明，明年度車用市場占比可望提升，通用產品應用的閃光燈、工控設備也可望提升，法人預估，億光明年營收將會有小幅成長，獲利亦將優於今年，毛利率維持在今年高水平的表現，營業費用率也目標持平。