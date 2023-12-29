【時報記者葉時安台北報導】2024台北新車暨新能源車特展睽違四年假南港展覽館展出，國內外車廠陳列各車款，為車輛安全把關，交通部為提供消費者新車安全資訊，促使車輛產業升級，提升國內車輛安全性，推動台灣新車安全評等計畫(TNCAP)，在完成第四批二車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，本周正式公布TNCAP第七及第八順位受評車型的評等結果，NISSAN KICKS獲得五顆星評等，TOYOTA YARIS獲得三顆星評等。

2024台北新車暨新能源車特展，首創新能源主題，除傳統燃油車款，新增電動車EV(Electric Vehicle)、油電混合動力 HEV(Hybrid Electric Vehicle)、純電動車BEV(Battery Electric Vehicle)、插電式混合動力汽車PHEV(Plug-inHybrid Electric Vehicle)、氫燃料電池電動車(Fuel Cell Electric Vehicle)等新能源車款展示，預計展示車款總台數突破110台以上，從一般房車、家用休旅、越野車、露營車、電動貨車、氫能巴士、奢華頂級超跑皆會完整亮相。車展錯過將再等2年。

交通部指出，今年112年3月30日、6月29日及9月26日依序公告6車型TNCAP評等結果後，針對第四批2車型(NISSAN KICKS及TOYOTA YARIS)，執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行台灣新車安全評等作業要點」及「交通部台灣新車安全評等規章」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等。

NISSAN KICKS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護84%、行人保護81%及安全輔助59%，依據星級評等平衡標準規定，KICKS車型整體星級評等為五顆星。

TOYOTA YARIS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護76%、兒童保護31%、行人保護59%及安全輔助25%，依據星級評等平衡標準規定，YARIS車型整體星級評等為三顆星。

交通部說明，我國自去年111年建立完成台灣新車安全評等制度，迄今已公布四次8車型TNCAP評等結果，帶動提升國內車輛安全性能水平，未來TNCAP將持續執行，預計明年113年3月底會繼續公布2車型(LEXUS NX及HONDA FIT)的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，並滾動檢討制度規章及作業流程，讓TNCAP制度接軌國際且更臻完善，以達永續發展的目標。

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