【時報記者林資傑台北報導】金管會於年底前公布「金融業運用人工智慧（AI）指引」草案，透過總則及6大章節說明金融業導入或運用AI時的可注意事項。其中，對於民眾影響重大的重要關鍵系統，金管會建議保留人員對AI系統的最終決策權，意即需保有可強制介入的「緊急關閉機制」彈性。

金管會8月中宣布將訂定「金融業運用AI核心原則與相關推動政策」草案，經對外預告參酌外界意見後，10月中公布6大核心原則及8項配套措施，強調以風險為基礎的有效管理，於年底前進一步公布更詳盡的「金融業運用AI指引」草案，對外公開徵詢外界意見。

綜規處長胡則華表示，訂定草案主要為鼓勵金融機構善用科技，以負責任創新為核心，應用可信賴的AI發展更貼近民眾需求的金融服務，並引導業者在兼顧消費者權益、倫理道德及金融市場秩序下，投入科技創新，提升服務效率、品質及競爭力。

金融業運用AI指引草案分為總則及6大章節。其中，總則主要說明AI相關定義、AI系統生命周期、風險評估框架、以風險為基礎落實核心原則的方式、第三方業者的監督管理等共通事項。

至於6大章節則分別說明金融業在落實6項核心原則時，依AI生命周期、所評估風險宜關注重點及可採行措施，包括目的、主要概念及各原則相應的注意事項、落實方式或採行措施等。由於核心原則間具高度關聯，應整體性交互評估各重點或措施採用可行性。

胡則華表示，草案主要提供金融業者導入或運用AI時的可注意事項，屬於「行政指導」性質，目的為鼓勵金融業在風險可控情況下導入、使用及管理AI，並強調金融機構可視自身業務及應用AI情形，以風險為基礎，參考草案提醒事項來落實6項核心原則。

胡則華指出，此指引不具法律拘束力，初期不會有罰則、也不會納入金檢。未來金融業相關公會若訂定運用AI的自律規範，可參考此草案納入相關重點及措施，若未訂定相關自律規範，業者則可參考本草案導入、使用及管理AI系統。